ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportstennis

ಕಲಬುರಗಿ ಓಪನ್ ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿ: ಮುಂದುವರಿದ ಅಂಕಿತಾ, ವೈಷ್ಣವಿ ಪಾರಮ್ಯ

ಹೋರಾಡಿ ಸೋತ ಜೀಲ್ ದೇಸಾಯಿ
ಬಸವರಾಜ ದಳವಾಯಿ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:03 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:03 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KalaburagiTennisTennis Tournament

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT