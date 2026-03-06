<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟದ ರಸದೌತಣ ನೀಡಿದ ಭಾರತದ ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ಓಪನ್ ಐಟಿಎಫ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟರು. ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಡಿ ಫೈನಲ್ಗೂ ತಲುಪಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಎಂಟರಘಟ್ಟದ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಅಂಕಿತಾ 6–0, 6–2 ರಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಎವ್ಜೆನಿಯಾ ಬರ್ಡಿನಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಎದುರಾಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಂಕಿತಾ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಚಾಣಾಕ್ಷ ಡ್ರಾಪ್ಶಾಟ್ಸ್, ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಅವರು ಸೆಟ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬರ್ಡಿನಾ, ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಲಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಂಚ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಂಡುಬಂತು. ಸೆಟ್ನ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಗೇಮ್ ಜಯಿಸಿದ ಅವರು, ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೇಮ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. </p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವೈಷ್ಣವಿ 1 ತಾಸು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟದಲ್ಲಿ 6–1, 6–3 ರಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲಿನಾ ನೇಪಿಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. </p>.<p>ವೇಗದ ಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಚುರುಕಿನ ರಿಟರ್ನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದು ಗೇಮ್ ಗೆದ್ದ ಪುಣೆಯ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಆರನೇ ಗೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲಿನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಐದು ಡಬಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ಗಳನ್ನೂ ಎಸಗಿದರು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.</p>.<p>ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನುಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಜಿಂಬ್ರೆರೆ (ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್) 6–2, 6–2ರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮಾಯನ್ ಲಾರೆನ್ ಎದುರು, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಥಾಸಪಾರ್ನ್ ನಕ್ಲೊ 6–4, 6–1ರಿಂದ ಸ್ವದೇಶದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಂಚಿಸಾ ಚಂತಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದರು.</p>.<p>ಡಬಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತಾ–ವೈಷ್ಣವಿ ಜೋಡಿ 7–6, 6–2 ರಿಂದ ಸೋನಲ್ ಪಾಟೀಲ– ಬೇಲಾ ತಮಾಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೋಹಾ ಸಾದಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ನಿಟ್ಟೂರೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ 6–7, 6–0, 10–5ರಿಂದ ಭಾರತದ ಶ್ರಾವ್ಯಾ ಶಿವಾನಿ ಚಿಲಕಲಪುಡಿ–ಜಪಾನ್ನ ಮಿಷಿಕಾ ಒಜೆಕಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟರು. ಡಬಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>