ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿನ್ನರ್‌

ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ (ಎಎಫ್ಪಿ): ಇಟಲಿಯ ತಾರೆ ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿನ್ನರ್ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಯಾಮಿ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ 24 ವರ್ಷದ ಸಿನ್ನರ್ 7-6 (7/5), 6-3ರಲ್ಲಿ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ 'ಎಟಿಪಿ 1000' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿ ಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಟಿಪಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದರು.</p>.<p>ಸಿನ್ನರ್ ಅವರು ಸತತ ನಾಲ್ಕು 'ಎಟಿಪಿ 1000' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾದರು. ಅವರು ಕಳೆದ ಋತುವಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಸರ್ಬಿಯಾದ ತಾರೆ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ನ ರಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇತರ ದಿಗ್ಗಜರು.</p>.<p>ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಟಿಪಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಸಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕರಾಜ್ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಎಟಿಪಿ ಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಿನ್ನರ್ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿನ್ನರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಜೇಯ ಓಟವನ್ನು 17 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>