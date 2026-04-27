ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಟೆನಿಸ್ ಪಟು ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಭಾರತ 14 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡವು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಐಟಿಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಏಷ್ಯಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡವು ಮುಂಬರುವ ಆ.3ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಟಿಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿ ಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡವು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 16 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತಂಡಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>