ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್‌: ಸೆರೆನಾ ಮಣಿಸಿದ ನವೊಮಿ ಒಸಾಕಗೆ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ ಸ್ಲಾಂ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌: 23 ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ ಸ್ಲಾಂ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದಿರುವ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಜಪಾನ್‌ನ ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನವೊಮಿ ಒಸಾಕ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್‌ ಟೆನಿಸ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಕದನದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರು.

6–2, 6–4 ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೆರೆನಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ ಸ್ಲಾಂ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಜಪಾನಿ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಒಸಾಕ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಆಡಿದ ಒಸಾಕ ಕೇವಲ 33 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ 6 ಬಾರಿ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಪಡೆದಿರುವ ಸೆರೆನಾಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.

