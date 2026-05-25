ಸತತ ಐದನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಸೃಷ್ಟಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ನ ಸ್ಯಾಂಟಾ ಟೆಕ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಐಟಿಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಜೆ60 ಟೂರ್ನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಐಟಿಎಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸತತ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.</p>.<p>13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 7–5, 6–1ರಿಂದ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಈವ್ ತಿಬೌಲ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಐಟಿಎಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 2027ರ ಜೂನಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರಿ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>