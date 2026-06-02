ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): ಪಂದ್ಯದ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಗ್ವೆಯ ಆಟಗಾರ ಅಡಾಲ್ಫೊ ಡೇನಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲೆಜೊ ಅವರಿಗೆ 65,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (₹61 ಲಕ್ಷ) ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಮೆಲಿ ಮೌರೆಸ್ಮೊ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ 17 ವರ್ಷದ ಮೊಯಿಸ್ ಕೌಮೆ ವಿರುದ್ಧ 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (10-8) ರಿಂದ ವ್ಯಾಲೆಜೊ ಸೋತರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ವ್ಯಾಲೆಜೊ 'ಜನಸಮೂಹ ವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗಿಲ್ಲವೇ' ಎಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಮಹಿಳಾ ಅಂಪೈರ್ ಅನಾ ಕಾರ್ವಾಲ್ಹೋ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>