<p><strong>ತುಮಕೂರು</strong>: ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಯೂಸ್ಟಿನಾ ಮಿಕೂಲ್ಸ್ಕೀಟೆ ಅವರು ಭಾರತದ ವೈದೇಹಿ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ‘ತುಮಕೂರು ಓಪನ್’ ಐಟಿಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯು 35 ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದ ಟೆನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಥುವೇನಿಯಾದ ಯೂಸ್ಟಿನಾ ಅವರು 6–3, 2–6, 6–2ರಿಂದ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ವೈದೇಹಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಟಿನಾ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈದೇಹಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಲಯ ತಪ್ಪಿದರು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಝೀಲ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು 7–6 (9), 2–1ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಝುಝಾನ ಪಾವ್ಲಿಕೊವಾಸ್ಕಾ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಝುಝಾನ ಭುಜದ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಬಳಲಿದರೂ, ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಟಿನಾ ಮತ್ತು ಝುಝಾನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ‘ಡಿ.ಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಸೇನಿಯಾ– ಎಲಿನಾ ಜೋಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್: ರಷ್ಯಾದ ಜೋಡಿ ಸೇನಿಯಾ ಲೆಸ್ಕುಟೋವಾ– ಎಲಿನಾ ನೆಪ್ಲಿ ಅವರು ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ, ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ವೈದೇಹಿ– ಝುಝಾನಾ ಅವರಿಂದ ವಾಕ್ ಓವರ್ ಪಡೆಯಿತು. ಝುಝಾನ್ನ ಅವರು ಭುಜದ ನೋವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-51-468472449</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>