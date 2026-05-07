ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಾಗೆ ಆಘಾತ

ತುಮಕೂರು: ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ದಿಲೀಪ್ ನಿಟ್ಟೂರೆ ಅವರು 'ತುಮಕೂರು ಓಪನ್' ಐಟಿಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯು 35 ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸೋತು ಹೊರಬಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ 32ರ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಅರಿನಾ ಅರಿಫುಲಿನಾ 6-1, 6-1ರಿಂದ ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೇಯಾಂಕರಹಿತ ಅರಿನಾ ಅವರಿಗೆ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಿರಿ ದಂಡು 1-6, 7-5, 6-3 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸ್ವದೇಶದ ಪ್ರತ್ಯುಷ ರಾಚಪುಡಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಿರಿ ಆರಂಭಿಕ ಸೆಟ್ನ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕಶಿಶ್ ಭಾಟಿಯಾ 6-1, 6-1 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಮೋದಿನಿ ನಾಯಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲುಯಿಖಾಮ್ 6-3, 4-6, 6-3ರಿಂದ ಚೆವಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ವೈದೇಹಿ ಚೌಧರಿ 6-3, 6-4 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಾರೆ ಸೋಹಾ ಸಾದಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಝೀಲ್ ದೇಸಾಯಿ 6-0, 6-0 ರಿಂದ ಜೀತೇಶ್ ಕುಮಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜಸ್ಟಿನಾ ಮಿಕುಲ್ಸ್ಕೈಟ್ (ಲಿಥುವೇನಿಯಾ) 6–1, 6–1ರಿಂದ ಭಾರತದ ಸೌಮ್ಯಾ ವಿಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜುಝಾನ್ನಾ ಪಾವ್ಲಿಕೊವ್ಸ್ಕಾ (ಪೋಲೆಂಡ್) 6–0, 6–1ರಿಂದ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅನುಗೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ರಷ್ಯಾದ ಎಕಟೆರಿನಾ ಯಾಶಿನಾ 6-2, 6-2ರಿಂದ ಬೇಲಾ ತಮಣಕರ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಜುಝಾನ್ನಾ ಕೊಲೊನಸ್ 6–2, 6–0ರಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜಾಧವ್ ಎದುರು ಗೆದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>