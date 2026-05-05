ಟೆನಿಸ್‌: ಇಂದಿನಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ

ತುಮಕೂರು: 'ತುಮಕೂರು ಓಪನ್' ಐಟಿಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯು35 ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಕಾಂತಾ ಮುಖ್ಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವನ್ಶಿತಾ ಪಠಾಣಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಆರಂಭಿಕ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ 6–2 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಪಠಾಣಿಯಾ ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ಅಂಕಣದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಿರಿ ದಂಡು 6–3, 6–2 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಣಿತಿ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಬೇಲಾ ತಮ್ಮಂಕರ್ 6–4, 6–3 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡ್ಯಾನಿಕಾ ಫರ್ನಾಂಡೊ 5–7, 6–0, 10–6 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸಾಹಿರಾ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮ್ಯಾನ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅನುಗೊಂಡ 0–6, 6–4, 10–4 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೈಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಠಕ್ಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚೆವಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಾ 6–3, 7–5ರಿಂದ ಆಕೃತಿ ಸೊಂಕುಸಾರೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಕಾಶಿಶ್ ಬಾಟಿಯಾ 6–2, 6–3ರಿಂದ ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಚೌಧರಿ 6–3, 6–4 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಆಹಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.