ತುಮಕೂರು: ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ವೈದೇಹಿ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಝೀಲ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ 'ತುಮಕೂರು ಓಪನ್' ಐಟಿಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯು 35 ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ವೈದೇಹಿ 6–4, 6–7 (5), 7–5 ಅಂತರದಿಂದ ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಇಕತೆರಿನಾ ಯಶೀನಾ (ರಷ್ಯಾ) ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು</p>.<p>ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಝೀಲ್ 4–6, 6–3, 7–5ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಅರಿನಾ ಅರಿಫುಲಿನಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅರಿನಾ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಗುಜರಾತ್ನ ಝೀಲ್ ಮುಂದಿನ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಯೂಸ್ಟಿನಾ ಮಿಕೂಲ್ಸ್ಕೀಟೆ (ಲಿಥುವೇನಿಯಾ) 5-7, 6-0, 6-2ರಿಂದ ಸೇನಿಯಾ ಲೆಸ್ಕುಟೋವಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿ, ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈದೇಹಿ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಝುಝಾನ ಪಾವ್ಲಿಕೊವಾಸ್ಕಾ 1–6, 7–5, 3–0 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಲಿನಾ ನೆಪ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಅಂಕಣದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಝುಝಾನ ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಝೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವರು.</p>.<p>ಡಬಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಇಂದು: ಭಾರತದ ವೈದೇಹಿ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಝುಝಾನ ಪಾವ್ಲಿಕೊವಾಸ್ಕಾ ಜೋಡಿಯು 6–1, 6–2 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ದಿಲೀಪ್ ನಿಟ್ಟುರೆ (ಭಾರತ), ಮಿಚಿಕಾ ಒಝೆಕಿ (ಜಪಾನ್) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇನಿಯಾ ಲೆಸ್ಕುಟೋವಾ– ಎಲಿನಾ ನೆಪ್ಲಿ ಜೋಡಿಯು 6–1, 6–2ರಿಂದ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶ್ರಾವ್ಯಾ ಶಿವಾನಿ ಚಿಕಲಪುಡಿ ಮತ್ತು ಝೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಶನಿವಾರ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>