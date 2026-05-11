ಯೂಸ್ಟಿನಾಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕಿರೀಟ

ತುಮಕೂರು: ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಯೂಸ್ಟಿನಾ ಮಿಕುಲ್ಸ್ಕೀಟೆ ಅವರು ತುಮಕೂರು ಓಪನ್ ಐಟಿಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯು 35 ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆವರಿಳಿಸದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಫೈನಲ್ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಝುಝಾನಾ ಪಾವ್ಲಿಕೊವಾಸ್ಕಾ ಅವರು ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಗೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಆಡಿ ಪಂದ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.

ಭುಜದ ನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆನಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರಾಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು.

ಇದು ಲಿಥುವೇನಿಯಾದ ಮಿಕೂಲ್ಸ್ಕೀಟೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಐಟಿಎಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ₹4.58 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು. ಜೊತೆಗೆ 35 ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಎ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಹ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿದವು.

ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾವ್ಲಿಕೊವಾಸ್ಕ ಅವರು ₹2.49 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ 23 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾವ್ಲಿಕೊವಾಸ್ಕಾ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಡಬಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ