ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌: ಹಿಂದೆಸರಿದ ಅಲ್ಕರಾಜ್

ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಗಾಯದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಸ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆಸರಿಯು ವುದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಪೇನ್ನ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹುಲ್ಲಿನಂಕಣದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನುಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಚೇತರಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಆರಾಮವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾನು ಈಗಲೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್, ರೋಮ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆಸರಿದಿದ್ದರು.ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಆಡದಿರಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>