ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಏರಿಕೆ

<p>ಲಂಡನ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಯ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲೆಯ ₹821 ಕೋಟಿ (64.2 ದಶಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್) ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತ ₹684 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರ್ತಿತಲಾ ₹46 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಹಣ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2025ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಇಗಾ ಶ್ವಾಂಟೆಕ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಜೂನ್ 29ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಆಂಥ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ₹1.02 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಿಗಲಿದೆ.</p>.<p>ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾರೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೇ 9.5 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದ ಟೆನಿಸಿಗರು ಮಾಧ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಟೂರ್ನಿಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 22ರಷ್ಟನ್ನು ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಏರಿಸಲು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕೆಂದು ಆಟಗಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಲಿ ಬೋಲ್ಟನ್ ಅವರು ಬಹುಮಾನ ನಿಧಿ ವಿಷಯ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೋಲಂಡ್ ಗ್ಯಾರೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಲ್ಯಾರಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-51-1367584948</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>