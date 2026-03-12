<p><strong>ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ಸ್:</strong> ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ಯುಕಿ ಭಾಂಬ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ನ ಅವರ ಜೊತೆಗಾರ ಗೊರಾನ್ ಗೊರಾನ್ಸನ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ಗೇರಿದರು. </p><p>ಇಂಡೊ–ಸ್ವೀಡನ್ ಜೋಡಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಿರಿ ಲೆಹಕಾ (ಝೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್)– ಸ್ಯಾಂಡರ್ ಅರೆಂಡ್ಸ್ (ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್) ಜೋಡಿಯನ್ನು 6–4, 6–4 ರಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.</p><p>ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಭಾಂಬ್ರಿ– ಗೊರಾನ್ಸನ್ ಜೋಡಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸರ್ವ್ ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿ ಜೋಡಿಯ ಸರ್ವ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿತು. ಎಟಿಪಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 1000 ದರ್ಜೆಯ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಂಬ್ರಿ–ಗೊರಾನ್ಸನ್ ಜೋಡಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅರ್ಲರ್– ಇಟಲಿಯ ಆ್ಯಂಡ್ರಿಯಾ ವಾವಸೊರಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಅರ್ಲರ್–ವಾವಸೋರಿ ಜೋಡಿ ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 6–3, 7–6 (3) ರಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೊ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೆಝ್ – ಆ್ಯಂಡರ್ಸ್ ಮೊಲ್ಟೇನಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿತು.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>