ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಟೆನಿಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಸೆಮಿಗೆ ಯುಕಿ ಭಾಂಬ್ರಿ

<p><strong>ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ಸ್ (ಅಮೆರಿಕ)</strong>: ಭಾರತದ ಯುಕಿ ಭಾಂಬ್ರಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಎಟಿಪಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 1000 ದರ್ಜೆಯ ಟೂರ್ನಿಯೊಂದರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ಗೊರಾನ್ಸನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಭಾಂಬ್ರಿ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎರ್ಲರ್– ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ವಾವಸೋರಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p><p>ಗುರುವಾರ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ನಡೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ– ಸ್ವೀಡನ್ ಆಟಗಾರರ ಜೋಡಿ 6–3, 7–6 ರಿಂದ ಎರ್ಲರ್ (ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ)– ವಾವಸೋರಿ (ಇಟಲಿ) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p><p>33 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಭಾಂಬ್ರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಟೂರ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 1000 ದರ್ಜೆಯ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು.</p><p>ಮೊದಲ ಸರ್ವ್ನಲ್ಲೇ ಶೇ 83ರಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದ ಭಾರತ– ಸ್ವೀಡನ್ ಆಟಗಾರರ ಜೋಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು.</p><p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಂಬ್ರಿ– ಗೊರಾನ್ಸನ್ ಜೋಡಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆರ್ಥರ್ ರಿಂಡರ್ನೆಕ್– ಮೊನಾಕೊದ ವಾಲೆಂಟಿನ್ ವಾಕೆರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p><p>ಆರ್ಥರ್–ವಾಲೆಂಟಿನ್ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 6–3, 6–4 ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ರುಬ್ಲೆವ್– ಕರೆನ್ ಕಚನೋವ್ (ರಷ್ಯಾ) ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>