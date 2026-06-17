ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ಗಮನ

<p>ಲೀಡ್ಸ್ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಬಳಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಬಳಗವು ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಅಗ್ರಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರು ತಂಡವು ಹೋರಾಟದ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಲು ಇವರಿಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್, ಭಾರತಿ ಫೂಲ್ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟ ಆಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 5 ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಚರಣಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಿನ್ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ಮುಂದು ವರಿಸುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮವೇಗದ ಜೋಡಿ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಬೆಟ್ ಡಿ ಲೀಡ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹರ್ಮನ್ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ಜಯ ಒಲಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-51-952451072</p>