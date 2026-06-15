ಫಿರ್ದೋಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗೆಲುವು

<p>ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್: ಜೂವೆರಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್ (50; 33ಎ, 4X7, 6X2) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಎದುರು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿತು.</p>.<p>ಎಜ್ಬಾಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಬಾಬೆಟ್ ಡಿ ಲೀಡ್ (50 ರನ್) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 139 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡವು 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 141 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೆ139 (ಬಾಬೆಟ್ ಡಿ ಲೀಡ್ 50, ಹೀದರ್ ಸೀಗರ್ಸ್ 16, ಮರೂಫಾ ಅಖ್ತರ್ 31ಕ್ಕೆ2) ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕೆ141 (ಜೂವೆರಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್ 50, ದಿಲಾರಾ ಅಖ್ತರ್ 26, ಶರ್ಮಿನ್ ಅಖ್ತರ್ ಔಟಾಗದೇ 37, ಶೊರ್ನಾ ಅಖ್ತರ್ ಔಟಾಗದೇ 18, ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಡಿ ಲೇಂಗ್ 27ಕ್ಕೆ2) ಫಲಿತಾಂಶ:ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಜಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-51-1200350221</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>