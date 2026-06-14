<p>ನಾಯಕಿ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಬ್ರೈಸ್ (60 ರನ್; 19ಕ್ಕೆ 2) ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 40 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 161 (ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಬ್ರೈಸ್ 60, ಸಾರಾ ಬ್ರೈಸ್ 49; ಅವಾ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ 27ಕ್ಕೆ 3). ಐರ್ಲೆಂಡ್: 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 121 (ಆಮಿ ಹಂಟರ್ 39, ; ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಬ್ರೈಸ್ 19ಕ್ಕೆ 2, ಕಿರ್ಸ್ಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ 16ಕ್ಕೆ 3, ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಫ್ರೇಸರ್ 19ಕ್ಕೆ 3). ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ: ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಬ್ರೈಸ್</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-51-1920983866</p>