ರೊನಾಲ್ಡೊ ಪಡೆಗೆ ಶುಭಾರಂಭದ ಛಲ

<p>ಹೌಸ್ಟನ್: ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸುವ ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ಕಾಂಗೊ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಕೆ ಗುಂಪಿನ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಪಡೆ ಇದೆ.</p>.<p>41 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ‘ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್’ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಆರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಈ ಸಲ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದು ಕೊಡುವ ಛಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು 9ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿದೆ. 1966ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು 2006ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 0–1ರಿಂದ ಮೊರಾಕ್ಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಾಂಗೊ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ತಂಡವು 52 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿ ಯುತ್ತಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಹಬ್ಬಿರುವ ಕಾರಣ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ 21 ದಿನಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಬಿರ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಕಾಂಗೊ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು, ತಂಡದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಂಗೊ ತಂಡವು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹಪರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ರಹಿತ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಚಿಲಿ ಎದುರು 1–2ರಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ, ಪ್ರಬಲ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೆ ದಿಟ್ಟ ಸವಾಲು ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಂಗೊ ತಂಡವು ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 1–0ಯಿಂದ ಜಮೈಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-4-1641092759</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>