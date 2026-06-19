ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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FIFA World Cup | ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದ ಆಂಗ್ಲರ ಪಡೆ: ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕೇನ್

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 3:12 IST
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ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಕೇನ್
ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಗ್ಯಾರಿ ಲಿನೇಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಲಿನೇಕರ್ 1986ರ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು 1990ರ ಇಟಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ 10 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
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