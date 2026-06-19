FIFA World Cup | ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದ ಆಂಗ್ಲರ ಪಡೆ: ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕೇನ್

<p><strong>ಅರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್</strong> : ಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಅವರು ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಲ್ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾ ತಂಡವನ್ನು 4–2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿತು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 70,000 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರುನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2018ರ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ 2–2 ಸಮಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳು ದಾಖಲಾಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ಜೂಡ್ ಬೆಲಿಂಗಮ್ ಎರಡನೇ ನಿಮಿಷವೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿದವು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯಲು ಐದು ನಿಮಿಷ ಗಳಿರುವಾಗ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಮಾರ್ಕಸ್ ರಶ್ಫೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿಗ್ಗಿಸಿತು.</p>.<p>‘ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಟ ಕಳಪೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡು ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ರೀತಿ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ಗೆಲುವಿನ ಶ್ರೇಯ ಕೋಚ್ಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಅವರು ವಿರಾಮದ ವೇಳೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಸೋತರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಾದಿಯೂ ತೆರೆದು ಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಇದರ ಫಲ ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತು.ಅವರು (ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ) ನಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದಂತಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೇನ್ ಹೇಳಿದರು. ಜರ್ಮನಿಯ ಥಾಮಸ್ ತುಚೆಲ್ ಅವರು ಕೇನ್ ಅವರ ‘ತ್ರೀ ಲಯನ್ಸ್’ಗೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಪಂದ್ಯ 2018ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನೆನಪಿಸಿತು. ಆ ಸಲ ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯ ಗೋಲಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ (1966 ರಲ್ಲಿ) ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಗಳು ಹೊಂದಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು. ಕೇನ್ (12ನೇ ನಿಮಿಷ) ಎರಡನೇ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ‘ಪೆನಾಲ್ಟಿ’ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಯತ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾ ಕೀಪರ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಲಿವಕೋವಿಚ್ ಗೋಲುಗೆರೆಯಿಂದ ಮುಂದೆಬಂದಿದ್ದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ರೆಫರಿ ಎರಡನೇ ಯತ್ನ ನೀಡಿದಾಗ ಕೇನ್ ಎಡವಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾ ತಂಡವು 36ನೆ ನಿಮಿಷ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಬಟುರಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ 36ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಕೇನ್ ಎದುರಾಳಿ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಲಿವಕೋವಿಚ್ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಫಲ್ಯ ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾ ಸಮಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲುಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಮುಗಿಯಲು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಿರುವಂತೆ (45+5ನೇ) ಪೀಟರ್ ಮೂಸಾ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲುಗೈ ಎದ್ದುಕಂಡಿತು. ಇಬ್ಬರು ರಕ್ಷಣೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬೆಲಿಂಗಮ್ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><div class="bigfact-title">ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಕೇನ್</div><div class="bigfact-description">ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಗ್ಯಾರಿ ಲಿನೇಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಲಿನೇಕರ್ 1986ರ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು 1990ರ ಇಟಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ 10 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</div></div>.<p><strong>ಘಾನಾ ಜಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕೆಲೆಬ್</strong></p><p>ಟೊರಾಂಟೊ (ಎಪಿ): ಇನ್ನೇನು ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯಿತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲೆಬ್ ಇರೆಂಕಿ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲಿನಿಂದ ಘಾನಾ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಎಲ್ ಗುಂಪಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪನಾಮಾ ತಂಡವನ್ನು 1–0 ಗೋಲಿನಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. </p><p>ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತ್ತು. ಇಂಜುರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (90+5) ಪನಾಮಾ ಗೋಲ್ನ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಥಾಮಸ್ ಅಸಾಂಟೆ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲಿನೆದುರು ಹೊಂಚುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಇರೆಂಕಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲಿನೊಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಾಗ ಘಾನಾದ ಆಟಗಾರರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾರವಿರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆಯುವ ಪನಾಮಾ ಆಸೆ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿತು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲಿನ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಪನಾಮಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೆಸಿಲಿಯೊ ವಾಟರ್ಮನ್ ಅವರು ಅಮಿರ್ ಮುರಿಲ್ಲೊ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒದ್ದ ಚೆಂಡು ಚೆಂಡು ಗೋಲಿನೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಬಲಗಡೆಗೆ ಡೈವ್ ಮಾಡಿದ ಘಾನಾ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಟಿ ಝಿಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಚೆಗೆ ಸಾಗಹಾಕಿದರು.</p><p>ಘಾನಾ ತಂಡವು ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಥಾಮಸ್ ಪಾರ್ಟೆವ್ ಅವರಿಲ್ಲದೇ ಆಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟೆವ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪದ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕಾರಣ ಕೆನಡಾ ಅವರಿಗೆ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. </p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br>260619-4-304733080</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>