ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆತಿಥೇಯ ಅಮೆರಿಕ

<p>ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): ಆತಿಥೇಯ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವು 2–0ಯಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿತು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತಂಡವು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ನಾಕೌಟ್ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳೂ ಕೆನಡಾ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಜಂಟಿ ಅತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಸಿಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ಬರ್ಗೆಸ್ 11ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಗೋಲು ‘ಉಡುಗೊರೆ’ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತಿಥೇಯರಿಗೆ 1–0 ಮುನ್ನಡೆ ಲಭಿಸಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಮುನ್ನ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ರೀಮನ್ ಅವರು ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದರು.</p>.<p>ಹೋದ ವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವು 4–1ರಿಂದ ಪರಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವು ಡಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು.</p>.<p>‘ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆವು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮಾರಿಸಿಯೊ ಪೊಷೆಟಿನೊ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಡ್ಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆವು. ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯಂತೂಚುರುಕುತನ ತೋರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೋಚ್ ಟೋನಿ ಪಾಪೊವಿಚ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತಸ: ಫಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಗ್ನ ಜಿಲೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕ್ಕೊ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಅಟವನ್ನು ಟಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಪೋಷಾಕು ಧರಿಸಿದ್ದ ಹಲವರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-51-271715955</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>