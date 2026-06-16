ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಕ್ಕೆ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಸವಾಲು

<p>ಕನ್ಸಾಸ್: ಸತತ ಎರಡನೇ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನ ಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು, ‘ಜೆ’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಎಉದರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು, ದಾಖಲೆಯ ಆರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ 38 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಾಯಕ ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ.</p>.<p>ಜುಲೈ 2025ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಫಿಫಾ ಕ್ರಮಾಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.ಆದರೆ ಅಗ್ರ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಡನೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ‘ಸಂಪ್ರದಾಯ’ ಮುರಿಯುವ ಸವಾಲೂ ಮೆಸ್ಸಿ ಪಡೆಯ ಮುಂದಿದೆ. ತಂಡವು ಅನುಭವಿಗಳ ಪಡೆ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾವೂ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡವು 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಝಾ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಓಡಾಟ, ಆಟದ ಶೈಲಿಯು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಮರಡೋನಾ ಅವರನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದೆ. ಅವರನ್ನೂ ಮರಡೋನಾ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಕಡು ಕಠಿಣ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಅತಿ ಪ್ರಬಲ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ಗುಂಪು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೆಸ್ಸಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-51-843107034</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>