<p>ಸಾಂತಾ ಕ್ಲಾರಾ (ಅಮೆರಿಕ) (ಎಪಿ): ಸಾಂಘಿಕ ಆಟವಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಜೋರ್ಡನ್ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯಾರಾಸವಾಗಿ ಮಣಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 36 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಜೆ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ತಂಡವು 3–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಜೋರ್ಡನ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಪರ ರೊಮಾನೊ ಸ್ಕಿಮಿಡ್, ಅನುಭವಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಮಾರ್ಕೊ ಅರ್ನಾಟೊವಿಕ್ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಯಾಜನ್ ಅಲ್ ಅರಬ್ ಅವರು ‘ಉಡುಗೊರೆ’ಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಅಲಿ ಓಲ್ವಾನ್ ಅವರು ಜೋರ್ಡನ್ ಪರ ಏಕೈಕ ಗೋಲು ತಂದಿತ್ತರು.</p>.<p>ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಬಳಿಯ ಲೆವಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೊಮಾನೊ ಅವರು 21ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಚಳಕ ಮೆರೆದು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ತೀವ್ರ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>50ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಲ್ವಾನ್ ಅವರು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಹೆಡರ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಶ್ಲಾಗರ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿ ಗೋಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸೇರಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜೊರ್ಡನ್ ಪರ ದಾಖಲಾದ ಮೊದಲ ಗೋಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಆದರೆ, 76ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡನ್ನ ಯಾಜನ್ ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಂದ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ 37 ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಕೊ (90+12ನೇ) ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-4-1530365754</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>