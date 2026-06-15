ಡ್ರಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಮೊರಾಕ್ಕೊ

<p>ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ (ಎಎಫ್ಪಿ/ ಎಪಿ): ಮೊರಾಕ್ಕೊ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿನೀಷಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರ ಕಾಲ್ಚಳಕದ ಮೋಡಿ ಅಗತ್ಯವಾಯಿತು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ‘ಸಿ’ ಗುಂಪಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ 1–1 ಡ್ರಾ ಆಯಿತು..</p>.<p>ಪ್ರಬಲ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಮೊರಾಕ್ಕೊ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಟವಾಡಿದವು. 48 ತಂಡಗಳು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 10ರೊಳಗಿನ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಮೊರಾಕ್ಕೊ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು. 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬಾರಿ ಗೋಲಿನತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿತು. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈಬರಿ ಅವರು 21ನೇ ನಿಮಿಷ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಸ್ಕೂಪ್ನೊಡನೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಆಲಿಸನ್ ಬೆಕರ್ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆದರೆ 11 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮನಾಯಿತು. ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೀಷಿಯಸ್ ಅವರು ಬ್ರುನೊ ಗಿಮಾರೇಸ್ ಅವರೊಡನೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನೀಲ್ ಎಲ್ ಅವನೊಯಿ ಅವರ ಕಾವಲನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ವಿನೀಷಿಯಸ್ ಬಲಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಒದ್ದ ಚೆಂಡು ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಯಾಸಿನೆ ಬೌನೊ ಅವರು ಚಾಚಿದ ಕೈಗಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಗೋಲಿನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿತು. ಇದು 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾರೆಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಲು.</p>.<p>24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಈಗ ದಾಖಲೆಯ ಆರನೇ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಲೊ ಆ್ಯನ್ಸೆಲೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ತಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬುದು ಶನಿವಾರದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಪಟ್ಟಿತು.</p>.<p>‘ಇದು ಕಠಿಣ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ತಂಡ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ‘ನರ್ವಸ್’ ಆದಂತೆ ಕಂಡಿತು’ ಎಂದು ಆ್ಯನ್ಸೆಲಾಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿ ಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಎದೆಗುಂದಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಡ್ರಾ’ದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರೆ ನಾವು ಭ್ರಮಾಲೋಕದಲ್ಲಿಇಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಮೊರಾಕ್ಕೊದ ಕೋಚ್ ಮೊಹಮದ್ ವಾಬಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 80,663 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವೇ ಎದ್ದುಕಾಣುತಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಐದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕ್ಕೊದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-43-1160465288</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>