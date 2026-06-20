ಜೊನಾಥನ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌; ಕೆನಡಾಗೆ ಜಯ

<p>ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): ಮುಂಚೂಣಿ ಆಟಗಾರ ಜೊನಾಥನ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೆನಡಾ ತಂಡ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ‘ಬಿ’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ತಂಡವನ್ನು 6–0 ಗೋಲಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿತು. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ರೆಡ್ಕಾರ್ಡ್ ದರ್ಶನವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಕೊನೆಯ 37 ನಿಮಿಷ ಕತಾರ್ ತಂಡ 9 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ವ್ಯಾಂಕೂವರ್ನ ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಜಯ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿತ್ತು. ಯುವೆಂಟಸ್ಗೆ ಆಡುವ ಜೊನಾಥನ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಲ್ ಲ್ಯಾರಿನ್, ನಥಾನ್ ಸಲಿಬಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮನಾಯ್ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ನಿಯಾ– ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಂಟಿ ಆತಿಥೇಯರು, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಗಾಯ: ಈ ಪಂದ್ಯದ 53ನೇ ನಿಮಿಷ ಕತಾರ್ನ ಅಸ್ಸಿಮ್ ಮದಿಬೊ ಅವರು ಕೆನಡಾದ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೋನ್ ಅವರನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ತಡೆದು ಬೀಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋನ್ ಅವರ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು. ಮದಿಬೊ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹಳದಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಹೊರಕಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೋನ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲಿನ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೋಚ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಮಾರ್ಷ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೋನ್ ಅವರು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದು, ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ವಿಚಲಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಲಭ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ’ ಎಂದು ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮದಿಬೊ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, 34ನೇ ನಿಮಿಷ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗೋಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿ ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕತಾರ್ನ ಹೊಮಮ್ ಎಲ್–ಅಮಿನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ 9 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿತು. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಕೆನಡಾ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಗೋಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ತಂಡ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-4-2080372451</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>