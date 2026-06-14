ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ಕ್ಯುರಸಾವೊಕ್ಕೆ ಇಂದು ಜರ್ಮನಿ ಸವಾಲು

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಆ್ಯಸ್ಟನ್ ವಿಲ್ಲಾದ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಲಿಯಾನ್ಡ್ರೊ ಬೆಕುನಾ, ಅವರ ತಮ್ಮ ಜುನಿನ್ಹೊ, ಶೆಫೀಲ್ಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ತಹಿತ್ ಚೊಂಗ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಜರ್ಮನಿ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭವು ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ಕ್ಯುರಸಾವೊ ಪಾಲಿಗೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕ್ಷಣ.</p>.<p>ಹೌಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ, ಈ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪದ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕೇವಲ 1.80 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈ ದೇಶ ಸ್ವಾಯತ್ತ ದೇಶವಾಗಿ 16 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿವೆ.</p>.<p>ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಈ ದೇಶ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಕೆರೀಬಿಯನ್ ದ್ವೀಪಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರಭಾವ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. 8,000 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಈ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿತ್ತು. ನಂತರ ‘ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಲಸ್’ ದೇಶದ ಭಾಗವಾಯಿತು. 2010ರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕ್ಯುರಸಾವೊ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಡಿಕ್ ಅಡ್ವೊಕಾಟ್ ಅವರಿಗೆ 78 ವರ್ಷ. ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ತಂಡದ ಈ ಕೋಚ್ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ತರಬೇತುದಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2002ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲೂ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-51-275660527</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>