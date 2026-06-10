ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಸ್ಪೇನ್‌

<p><strong>ಲಿಲ್ಲೀ (ಫ್ರಾನ್ಸ್):</strong> ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ತಾರೆ ಮೈಕೆಲ್ ಒಲೀಸ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಪ್ರಭಾವಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಒಬ್ಬರಾಗಬಹುದೆಂಬ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದರು. ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ 3–1 ರಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಎಂಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ (ಜೂನ್ 16ರಂದು) ಸೆನೆಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜರ್ಸಿಯ ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿಭಾಗವು ಒಲೀಸ್, ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ, ಡಿಸೈರ್ ದೋವ್ ಮತ್ತು ಒಸ್ಮಾನ್ ಡೆಂಬೆಲೆ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಾಂಟೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಎದುರು 2–1 ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಗೆಲುವು ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿತು. 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಲೀಸ್, ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. 49 ಮತ್ತು 75ನೇ ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದೊಡನೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾದರು.</p>.<p><strong>ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಜಯ:</strong> ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾ ಗಿರುವ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಪೀಬ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆರು ತಂಡವನ್ನು 3–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಕ್ಲಬ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಲಮಿನ್ ಯುಮಾಲ್ ಅವರು ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪೆರು ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಅನುಭವಿ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪೆರು ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಡಚ್ಚರ ಪರದಾಟ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಇಕ್ಹಾನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ 2–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಯಾಸದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-51-155664555</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>