ಜರ್ಮನಿಗೆ ಮಣಿದ ಕ್ಯುರಸಾವೊ

<p>ಹೌಸ್ಟನ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜರ್ಮನಿ ತಂಡವು ಫಿಪಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಕ್ಯುರ ಸಾವೊ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾನುವಾರ 7–1ರಿಂದ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿತು.</p>.<p>ಸಂಘಟಿತ ಆಟವಾಡಿದ ಜರ್ಮನಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು. ಫಿಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಚಾ (6ನೇ ನಿ.), ನಿಕೊ ಶ್ಲಾಟರ್ಬೆಕ್ (38ನೇ ನಿ.), ಜಮಾಲ್ ಮುಸಿಯಾಲಾ (47ನೇ ನಿ.),ನಥಾನಿಯಲ್ ಬ್ರೌನ್ (68ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಡೇನಿಝ್ (78ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಕೈ ಹವೆರ್ಟ್ಸ್ (88ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು. ಪುಟ್ಟರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಯುರಸಾವೊ ತಂಡದ ಪರ ಲಿವಾನೊ ಕಮೆನೆನ್ಸಿಯಾ (21ನೇ ನಿ.) ಒಂದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-51-1879116296</p>