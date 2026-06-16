ಡಚ್‌ ಪಡೆಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಜಪಾನ್ ತಡೆ

<p>ಅರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ), (ಎಎಫ್ಪಿ): ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯಲು ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಿರುವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜಪಾನ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಬಲ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾನುವಾರ 2–2 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿತು.</p>.<p>ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಎಫ್’ ಗುಂಪಿನ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಅಷ್ಟೇನೂ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧವು ಗೋಲುಗಳೊಡನೆ ಜೀವಂತಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜಪಾನ್ ತಂಡ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ನಾಯಕ ವರ್ಜಿಲ್ ವಾನ್ ಡಿಜಿಕ್ ಅವರು ಅಮೋಘ ಹೆಡರ್ನೊಡನೆ ಡಚ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೀಟೊ ನಕಾಮುರಾ ಅವರ ಗೋಲಿನಿಂದ ಜಪಾನ್ ಬೇಗನೇ ಸಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ವಿಂಗರ್ ಕ್ರಿಸೆನ್ಸಿಯೊ ಸಮರ್ವಿಲೆ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ‘ಕರ್ವ್’ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಡಚ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಡಚ್ ತಂಡ ಈ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೆನ್ನುವಂತೆ ಕಂಡಿತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೈಚಿ ಕಮಾಡ ಅವರ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು.</p>.<p>ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ‘ಡಾರ್ಕ್ ಹಾರ್ಸ್’ (ಫೇವರಿಟ್ ಎನಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕೌಶಲ, ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ಶಿಸ್ತಿನ ಆಟದಿಂದ ಪ್ರಬಲ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ) ತಂಡಗಳೆನಿಸಿ ದ್ದವು. ಡಚ್ ತಂಡ ಎರಡು ಬಾರಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಜಪಾನ್ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ಗಿಂತ ಮೇಲೇರಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ನಿಮಿಷವೇ ಡೊನ್ವೆಲ್ ಮಲೆನ್ ಅವರು ಜಪಾನ್ ಗೋಲಿನತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ‘ಬಾಕ್ಸ್’ ಒಳಗಿಂದ ಅವರ ಯತ್ನವನ್ನು ಜಪಾನ್ನ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಝಿಯಾನ್ ಸುಝುಕಿ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ತಡೆದರು. ಕೋಡಿ ಗಾಪ್ಕೊ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಜಪಾನ್ ಗೋಲ್ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಹಾದುಹೋಯಿತು.</p>.<p>ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣ ಗಣನೆ ನಡೆಯು ವಾಗ ಜಪಾನ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಕಾಮುರಾ ಕೆಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒದ್ದ ಚೆಂಡು ಗೋಲಿನ ಆಚೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಯಿತು.</p>.<p>ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಡಚ್ಚರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿ, 51ನೇ ನಿಮಿಷ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ಕ್ಲಬ್ನ ರಯಾನ್ ಗ್ರೇವೆನ್ಬೆಚ್ ಅವರ ನಿಖರವಾದ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ವಾನ್ ಡಿಜಿಕ್ ಅವರು ಕರಾರುವಾಕ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡು ಗೋಲಿನ ಮೂಲೆ ಸೇರಿತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮನಾಯಿತು. ನಕಾಮುರಾ ಅವರ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಒದ್ದ ಚೆಂಡು ಕೀಪರ್ ಬರ್ಟ್ ವೆರ್ಬ್ರುಗೆನ್ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಗೋಲಿನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿತು. 64ನೇ ನಿಮಿಷ ಡಚ್ ಪಡೆಯ ಸಮರ್ವಿಲೆ ಅವರು ಎಡಗಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದ ಚೆಂಡು ವಕ್ರವಾಗಿ ತೇಲಿ ಗೋಲಿನೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಆದರೆ 88ನೇ ನಿಮಿಷ ಕಮಾಡ ಗೋಲಿನಿಂದ ಜಪಾನ್ನ ಸೋಲು ತಪ್ಪಿತು; ಜೊತೆಗೆ ‘ಬ್ಲೂ ಸಮುರಾಯ್’ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಲನವೂ ಆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-51-976694249</p>