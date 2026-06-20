<p>ವದಲ್ಲಹಾರ (ಮೆಕ್ಸಿಕೊ), (ಎಪಿ): ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಲೋಪದ ಲಾಭ ಎತ್ತಿದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತಂಡ ಗುರುವಾರ 1–0 ಗೋಲಿನಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ನಾಕೌಟ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎನಿಸಿತು.</p>.<p>2022ರಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹರ್ಷೋ ದ್ಗಾರಗಳ ನಡುವೆ ಆಡಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಕ್ರನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಆಟಗಾರರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಭಿ ಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲೂಯಿಸ್ ರೊಮೊ ಅವರು 50ನೇ ನಿಮಿಷ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಕಿಮ್ ಸಿಯುಂಗ್ ಗ್ಯು ಅವರು ಕ್ರಾಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಮುಂದೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯುವ ಭರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ತಂಡದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆದರು. ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿದ ಚೆಂಡನ್ನು ರೊಮೊ ತಕ್ಷಣ ಗೋಲಿನೊಳಕ್ಕೆ ಒದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತಡೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ 87ನೇ ನಿಮಿಷ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮ ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಚೊ ಗ್ಯು–ಸುಂಗ್ ಅವರು ಗೋಲಿನ ಸಮೀಪದಿಂದ ಹೆಡ್ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡನ್ನು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ರಾವುಲ್ ರಂಜೆಲ್ ತಡೆದರು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಯಾಂಗ್ ಹ್ಯುನ್–ಜುನ್ ಅವರು ರಿಬೌಂಡ್ ಆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲಿನೊಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ರಂಜೆಲ್ ಹಿಂದಿನದ್ದ ಕ್ಕಿಂತ ಅಮೋಘವಾಗಿ ತಡೆದರು. ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಚಾಚಿ ಚೆಂಡು ಗೋಲುಗೆರೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದೆವು. ಪಂದ್ಯ ತೀರಾ ಹೋರಾಟದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆವು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಎರಡು– ಮೂರು ಅವಕಾಶ ಗಳಿದ್ದವು’ ಎಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಕೋಚ್ ಹಾವಿಯರ್ ಅಗಿರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಾಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಸಂತಸ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತನ್ನ ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ 24ರಂದು ಆಡಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಅದೇ ದಿನ ಈಶಾನ್ಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಮಾಂಟೆರೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ (3) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿವೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 2–0 ಜಯಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕೊರಿಯಾ 2–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>48 ತಂಡಗಳನ್ನು 12 ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ಎಂಟು ತಂಡಗಳು 32ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಲಿವೆ.</p>.<p>ಫಿಫಾ ಕ್ರಮಾಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ 13ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ 22ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಗೋಲು ಹೊಡೆಯುವ ಸುವರ್ಣಾವ ಕಾಶವೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿರಾಮದ ಸೀಟಿ ಊದಿದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮೂದಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ತಾರೆ ಸನ್ ಹಿಯುಂಗ್–ಮಿನ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ಕಂಡರು. 57ನೇ ನಿಮಿಷ ಅವರ ಬದಲು ಬೇರೆ ಆಟಗಾರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ನಾವು ಆ ತಪ್ಪು ಎಸಗಿದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ’ ಎಂದು ಕೊರಿಯಾ ಕೋಚ್ ಹಾಂಗ್ ಮ್ಯುಂಗ್–ಬೊ ಅವರು ಗೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-26-1041542758</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>