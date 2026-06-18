ನಾರ್ವೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಇರಾಕ್‌

<p>ಫಾಕ್ಸ್ಬರೊ, ಅಮೆರಿಕ (ಎಎಫ್ಪಿ): ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಅವರು ಅವಳಿ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾರ್ವೆ ತಂಡವು 4–1 ಅಂತರದಿಂದ ಇರಾಕ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ‘ಐ’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಪರ ಲಿಯೊ ಒಸ್ಟಿಗಾರ್ಡ್ (76ನೇ ನಿಮಿಷ) ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಇರಾಕ್ನ ಅಯ್ಮೆನ್ ಹುಸೇನ್ (90+6ನೇ) ಅವರಿಂದ ‘ಉಡುಗೊರೆ’ಯಾಗಿ ಲಭಿಸಿತು. ಇರಾಕ್ ಪರ ಅಯ್ಮೆನ್ (39ನೇ) ಏಕೈಕ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p>.<p>28 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ ನಾರ್ವೆ ತಂಡವು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 1998ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ್ದ ನಾರ್ವೆ ಅಂತಿಮ 16ರ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾಲೆಂಡ್ ಅವರು ಜನಿಸುವ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು. 1938 ಮತ್ತು 1994ರ ಟೂರ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ 26 ವರ್ಷದ ಹಾಲೆಂಡ್ ಅವರು ನಾರ್ವೆ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. 29 ಮತ್ತು 43ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಚಳಕ ಮೆರೆದರು. ಇದು ಅವರ 51ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 57 ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹಾಲೆಂಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-43-1989601121</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>