ರೊನಾಲ್ಡೊ ಆಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗೊ ಕಡಿವಾಣ

<p>ಹೌಸ್ಟನ್: ‘ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡದ ಎದುರು ದಿಟ್ಟ ಆಟವಾಡಿದ ಕಾಂಗೊ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಕೆ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1–1ರ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸುವ ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೊವೊ ನೀವ್ಸ್ (6ನೇ ನಿ.) ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಇಂಜುರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋನೆ ವಿಸಾ (45+5ನೇ ನಿ.) ಆಕರ್ಷಕ ಹೆಡ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಕಾಂಗೊ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಬಲ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ವಿಸಾ ಅವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು. ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟದ ಮೊರೆ ಹೋದ ಕಾಂಗೊ ಆಟಗಾರರು, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಯ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>52 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಕಾಂಗೊ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ತಂಡವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಒಂದು ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿತು. ಈ ಮೊದಲು 1974ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರೂ, ಅಂಕ ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆಫ್ರಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಹಬ್ಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಂಗೊ ತಂಡದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 43ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗೊ ತಂಡ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೆ ಸಮಬಲದ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿತು. ರೊನಾಲ್ಡೊ ಪಡೆ ‘ಡ್ರಾ’ಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-4-840242677</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>