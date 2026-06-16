<p>ಅಟ್ಲಾಂಟಾ (ಅಮೆರಿಕ) (ಎಎಫ್ಪಿ): ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿರುವ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ಎಚ್ ಗುಂಪಿನ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ವೆರ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲು ರಹಿತ ಡ್ರಾಗೆ ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಆಫ್ರಿಕಾದ ತಂಡವು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡದ ಗೋಲು ಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತಡೆದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿತು. ಗೋಲ್ಕೀಪರ್, 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಾಝೀನ್ಹಾ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>90ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ‘ಬ್ಲ್ಯೂ ಶಾರ್ಕ್’ ತಂಡದ ಡಾನಿ ಬಾರ್ಜಸ್ ಅವರು ಅಮೋಘ ಹೆಡ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರಾದರೂ, ಚೆಂಡು ಗೋಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗಿತು. ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಪ್ ವೆರ್ದೆ ‘ಡ್ರಾ’ದಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿತು.</p>.<p>2010ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 67ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಪ್ ವೆರ್ದೆ ಎದುರು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿ, ಕೈಕೈ ಹಿಸುಕಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-4-1306999913</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>