ಉರುಗ್ವೆ ಸೋಲು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ

<p>ಮಿಯಾಮಿ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಅಮೆರಿಕ (ಎಪಿ): ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅರೌಜೊ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲು ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡವನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಎದುರು ಸೋಲುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿತು. ಸೋಮವಾರ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಉರುಗ್ವೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಮಾಧಾನದ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯವು 1–1ರಿಂದ ಡ್ರಾಆಯಿತು.</p>.<p>‘ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಮೊದಲಾರ್ಧ ದಲ್ಲಿಯಂತೂ ನಮ್ಮ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೆವೆ’ ಎಂದು ಉರುಗ್ವೆಯ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಫೆಡೆರಿಕೊ ವಾರ್ಲ್ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ 40 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಹಣಾಹಣಿ ತುರುಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೂ ಗೋಲು ಹೊಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಾಗ ಲಿಲ್ಲ. ಉರುಗ್ವೆಯ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನಿಖರ ಪಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರದ್ದೇ ಪಾರಮ್ಯವಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ 41ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೌದಿಯ ಅಬ್ದುಲೆಹ್ ಅಲ್ ಅಮಿರಿ ರಿಬೌಂಡ್ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲು ಉರುಗ್ವೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಂಕಾಗಿಸಿತು. ನಂತರದ 39 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದಿಯ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಒವೈಸಿ ಅವರು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನಂತೆ ನಿಂತಿ ದ್ದರು. ಉರುಗ್ವೆಯ ಎಲ್ಲ ದಾಳಿಗಳಿಗೂ ಎದೆಗೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ 80ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ದರು. ಒವೈಸಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲುಬಲೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-51-1807341542</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>