<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಈ ಬಾರಿಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡರು.</p><p>ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 169 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೊತ್ತ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ 7.1 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಗೆಲುವು ಒಲಿಯಿತು.</p><p>33 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸೀಫರ್ಟ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 7 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಔಟಾದರು. ಇಷ್ಟೇ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅಲೆನ್, ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 10 ಬೌಂಡರಿಗಳಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ, 12.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 173 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿತು.</p>.T20 World Cup: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್.<p>ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಲ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೇರಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿತ್ತು.</p><p><strong><ins>ಅಲೆನ್ ಬರೆದ ದಾಖಲೆಗಳು</ins></strong></p><ul><li><p><strong>ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ</strong></p><p>ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬೀಸಾಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ಅಲೆನ್, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಲು 19 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅವರು, ನಂತರ ಆಡಿದ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಮೂರಂಕಿಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು.</p> </li><li><p><strong>'ಜಂಟಿ' ವೇಗದ ಶತಕ</strong></p><p>ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ, ಟಿ20 ಆಡುವ) ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಸಿಂಕದರ್ ರಝಾ ಅವರೂ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಲೆನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಶತಕವು 'ಜಂಟಿ' ದಾಖಲೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತು. ರಝಾ ಅವರು ಜಾಂಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p> </li><li><p><strong>ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲೆ</strong></p><p>ಐಸಿಸಿಯ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯೂ ಅಲೆನ್ ಅವರದ್ದಾಯಿತು.</p><p>ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇದುವರೆಗೆ ಆ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು, 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ (2017ರಲ್ಲಿ) ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.</p> </li><li><p><strong>ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್</strong></p><p>ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಿದು. 2009ರ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಿಲಕರತ್ನೆ ದಿಲ್ಶಾನ್ ಅವರು ಔಟಾಗದೆ 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, 2016ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ 'ಸೆಮಿ' ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p> </li><li><p><strong>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ 3ನೇ ನೂರು</strong></p><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಶತಕವಿದು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಂ (2012ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 123 ರನ್) ಹಾಗೂ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ (2022ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 104 ರನ್) ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p></li></ul>