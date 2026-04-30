ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ | ಆಟಗಾರನಿಗೆ ರೆಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿಯಮ: ಫಿಫಾ

ವ್ಯಾಂಕೂವರ್: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಘರ್ಷಣೆಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಕೈಅಡ್ಡವಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಬೈಗುಳ ಪ್ರಯೋಗ ಅಥವಾ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಫಿಫಾ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆಗೆ ತಡೆಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಈ ನಿಯಮ ತರಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಂಕೂವರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ (ಐಎಫ್ಎಬಿ) ಸಭೆಯ ನಂತರ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಫಿಫಾ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದು ಆಯೋಜಕರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬೆನ್ಫಿಕಾ ಆಟಗಾರ ಗಿಯಾನ್ಲುಕಾ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಯಾನಿ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ತಾರೆ ವಿನಿಷಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರನ್ನು 'ಕೋತಿ' ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಕೈಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡವಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ದಂಡನೆಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಯಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮೈದಾನ ತೊರೆಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೆಂಪುಕಾರ್ಡ್ 'ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವ' ನಿಯಮವನ್ನೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಯೋಜಕರ ವಿವೇಚನೆ ಅನುಸರಿಸಿ ರೆಫ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಅಶಿಸ್ತು ತೋರಿಸುವ ಆಟಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಬಹುದು.