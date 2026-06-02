ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): 'ಜೀ' ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಫಿಫಾ) ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ 11ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಜೀ' ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಝೀ 5 ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿವೆ.

2026 ಹಾಗೂ 2030ರ ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್, 2027ರ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೇರಿ 2034ರ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು 'ಜೀ' ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಗಳ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು 'ಜೀ' ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಫಾ ಹಾಗೂ ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೋಮವಾರ ಜಂಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯುನೈಟ್ 8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಕ್ರೀಡಾ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ