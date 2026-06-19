FIFA World Cup: ಕೊಲಂಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು

<p>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಿಟಿ (ಎಪಿ): ಕೊಲಂಬಿಯಾ ತಂಡ ಅಜ್ಟೆಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಕೆ’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು 3–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಲೂಯಿಸ್ ದಿಯಾಝ್ ಸುಮಾರು 81,000 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರಲ್ಲದೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಲೂಯಿಸ್ ಅವರಂತೆ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಡೇನಿಯಲ್ ಮುನೋಝ್, ದಿಯಾಝ್ ನೀಡಿದ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾಕ್ಕೆ 40ನೇ ನಿಮಿಷ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ದಿಯಾಝ್ 65ನೇ ನಿಮಿಷ ಮುನ್ನಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಫಯಾಜುಲ್ಲೇವ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ಬೆಕ್ ಅವರು 60ನೇ ನಿಮಿಷ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಏಕೈಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೆಮಿನ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಂಪಾಝ್ ಇಂಜುರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (90+9) ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-51-132182957</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>