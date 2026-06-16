<p>ಮಾಂಟೆರೆ (ಮೆಕ್ಸಿಕೊ), (ಎಪಿ): ಸ್ವೀಡನ್ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ‘ಇ’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಟ್ಯುನೀಷಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು 5–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸದೆಬಡಿದರು. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ರವಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯಾಸಿನ್ ಅಯಾರಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಐಸಾಕ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಯೊಕರೆರೆಸ್ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇತರ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲನ್ನು ಮಥಾಯಸ್ ಸ್ವಾನ್ಬರ್ಗ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಸ್ವೀಡನ್, 2022ರಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ಕ್ರಮಾಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 39ನೇ ಸ್ಥಾನದೊಡನೆ ಆಡಲು ಇಳಿದಿದೆ.</p>.<p>45ನೇ ನಿಮಿಷ ಟ್ಯುನೀಷಿಯಾದ ಏಕೈಕ ಗೋಲನ್ನು ಒಮರ್ ರೆಕಿಕ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಏಳನೇ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಈ ತಂಡ ಹಿಂದೆಂದೂ ಗುಂಪು ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೇರಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸ್ವೀಡನ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಶನಿವಾರ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಟ್ಯುನೀಷಿಯಾವು ಮಾಂಟೆರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಚ್ಗೆ ಕೊಕ್: ಸೋತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ಯುನೀಷಿಯಾವು ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಸಬ್ರಿ ಲಮಾಚಿ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಟ್ಯುನೀಷಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-51-1771408273</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>