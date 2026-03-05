T20 World Cup: ಹೋರಾಡಿ ಸೋತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್; ಸತತ ಎರಡನೇ ಸಲ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 7 ರನ್ ಅಂತರದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ, ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು.</p><p>ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ, ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 253 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.</p><p>ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಂಚಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (89), ಶಿವಂ ದುಬೆ (43) ಹಾಗೂ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (39) ಅವರ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p><p>ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 38 ರನ್ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ (5) ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ (7) ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಆಂಗ್ಲರ ತಂಡ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿತು. ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಹಾಗೂ ಜಾಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (25) ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಬಟ್ಲರ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್ ಕೇವಲ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ವೇಗ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಬಳಿಕ ಬೆಥೆಲ್ ಆಟ ರಂಗೇರಿತು. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಈ ಆಟಗಾರ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.</p><p>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡುವ ಅವರು ಕೇವಲ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 105 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ, ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲರ ಪಡೆ 246 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿತು.</p><p><strong>ಕೊನೇ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲು</strong></p><p>ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಎಸೆದ ಅಂತಿಮ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಯಿತು.</p><p>18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿಗಿಳಿದ ಬೂಮ್ರಾ, 18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಆಂಗ್ಲರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 9 ರನ್ ನೀಡಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು 30 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು.</p><p>ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡದ ದುಬೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ನತ್ತ ಬಾರಿಸಿದ ಬೆಥೆಲ್, ಎರಡನೇ ರನ್ಗಾಗಿ ಓಡುವಾಗ ರನೌಟ್ ಆದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದ ಜಯ ಖಾತ್ರಿಯಾಯಿತು.</p><p>ಉಳಿದ ಐದು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಎಸೆತ ದುಬೆ, 21 ರನ್ ನೀಡಿದರೂ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈ ಜಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<div><div class="bigfact-title">ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಭಾರತ–ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪೈಪೋಟಿ</div><div class="bigfact-description">ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ–ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ.</div></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>