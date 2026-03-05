ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
T20 World Cup: ಹೋರಾಡಿ ಸೋತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್; ಸತತ ಎರಡನೇ ಸಲ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 17:24 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 17:24 IST
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಭಾರತ–ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಪೈಪೋಟಿ
ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್‌ 8ರಂದು ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ–ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ.
CricketT20 World CupTeam IndiaT20 cricketSanju Samsonind vs engT20 world cup 2026

