ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsworld cup

T20 WC: ಜಿಯೊ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ IND vs ENG ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 6.52 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:34 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:34 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketT20 World CupT20 cricketT20 world cup 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT