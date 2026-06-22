<p>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ (ಎಪಿ): ಸ್ಟ್ರೇಕರ್ ಅಯಾಸೆ ಉಯೇಡಾ ಗಳಿಸಿದ ‘ಡಬಲ್’ ಗೋಲು ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಜಪಾನ್ ತಂಡವು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ‘ಎಫ್’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4–0ಯಿಂದ ಟ್ಯುನೀಶಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ನಾಕೌಟ್ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಪುರುಷರ 1,000ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆದ್ದ ಜಪಾನ್ ತಂಡವು ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯುವ ಸ್ವೀಡನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಪರ ದೈಚಿ ಕಮಡ (4ನೇ), ಉಯೇಡಾ (31ನೇ ಮತ್ತು 83ನೇ) ಮತ್ತು ಜುನ್ಯಾ (69ನೇ) ಅವರು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇದು ಜಪಾನ್ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯ ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 2–2ರಿಂದ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಟ್ಯುನೀಶಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1–5ರಿಂದ ಸ್ವೀಡನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸಬ್ರಿ ಲಮಾಚಿ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೋತ ತಂಡವು ನಾಕೌಟ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಇದೇ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ 5–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಡನ್ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿ, ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು.</p>.<p>ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು: ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು ‘ಎಚ್’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಣಿಸಿ, ನಾಕೌಟ್ ಕನಸಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿತು.</p>.<p>ಸ್ಪೇನ್ ಪರ ಲ್ಯಾಮಿನೆ ಯಮಲ್ (10ನೇ), ಮೈಕೆಲ್ ಒಯರ್ಜಾಬಲ್ (21ನೇ ಮತ್ತು 24ನೇ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಹಸನ್ ಅಲ್-ತಂಬಕ್ತಿ (49ನೇ) ‘ಉಡುಗೊರೆ’ ಗೋಲು ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-51-2011819148</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>