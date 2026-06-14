ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ ತಂಡ

<p>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಎಪಿ): ‘ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ.</p>.<p>41 ವರ್ಷದ ರೋನಾಲ್ಡೊ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಆರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೊ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಜೂನ್ 23ರಂದು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು 27ರಂದು ಮಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಎದುರು ಆಡಲಿದೆ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು 9ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿದೆ. 1966ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು 2006ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ 0–1ರಿಂದ ಮೊರಾಕ್ಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-51-1443488706</p>