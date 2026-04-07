ಗ್ರೆನೆಡಾ (ಸ್ಪೇನ್), (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಶೂಟರ್ಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಟದ ಮೊದಲ ದಿನ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಲಕ್ ಗುಲಿಯಾ ಅವರು ಮುಖೇಶ್ ನೆಲವಳ್ಳಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಸೈನ್ಯಮ್ ಅವರು ಉಜ್ವಲ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹು ಕೈ ಮತ್ತು ಯಾವೊ ಕಿಯಾನ್ ಸುನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಶೀ ಯು ಮತ್ತು ಶೆನ್ ಯಿಯಾವೊ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಜೇತೆ ಟರ್ಕಿಯ ಸೆವ್ವಲ್ ಇಲೈಡಾ ತರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಯೂಸುಫ್ ಡಿಕೆಕ್; ಸರ್ಬಿಯಾದ ಜೊರಾನಾ ಅರುನೋವಿಕ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮಿರ್ ಮಿಕೆಕ್; ಹಂಗರಿಯ ವೆರೋನಿಕಾ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಅಕೋಸ್ ಕರೋಲಿ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರೀಟ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೆಂಜಾ ಬರ್ಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಜೋಡಿಗಳು.

10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನಮ್ ಮಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗಜಾನನ್ ಖಂಡಗಾಲೆ ಜೋಡಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಭಾರತದ ಸವಾಲನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ