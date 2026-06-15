ಸ್ಮೃತಿ ಅರ್ಧಶತಕ; ಭಾರತ ಜಯಭೇರಿ

<p>ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ (ಪಿಟಿಐ) : ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಟದ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರು 64 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಎಜ್ಬಾಸ್ಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಕೇವಲ 18 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದ್ದವು. ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (6ರನ್) ಮತ್ತು ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ (1 ರನ್) ಅವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಹರ್ಮನ್ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 91 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 170 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಸವಾವಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 17 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 106 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.</p>.<p>ರಿಚಾ ಘೋಷ್ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಲು ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. 200ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಶಫಾಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿಲ್ಲ. ಆ ವೈಫಲ್ಯ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಆಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ ಅವರು ಮುನೀಬಾ ಅಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಜಿಮಿಮಾ ಆಟಕ್ಕೆ ಕುದುರಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿತಾಸ್ಮೀಯಾ ರುಬಾಬ್ ಅವರ ಫುಲ್ಲರ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಲೆಗ್ಸೈಡ್ ಆಡಿದರು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೇಲಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಚೆಂಡು ನಥಾಲಿಯಾ ಪರ್ವೇಜ್ ಕೈಸೇರಿತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿದವು.</p>.<p>ಸ್ಮೃತಿ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಹರ್ಮನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಮೃತಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಹರ್ಮನ್ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟವಾಡಿದರು. ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದರು. 14ನೇ ಓವರ್ನವರೆಗೂ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ರಮೀನ್ ಶಮೀಮ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಔಟಾದರು. ಜೊತೆಯಾಟ ಮುರಿಯಿತು. ಭಾರತಿ ಫೂಲ್ಮಾಲಿ ಕೂಡ ಬೇಗ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರೂ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಂಡವು ಸೀಮಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ರೀಚಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಬೌಲರ್ಗಳ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರು. ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಭಾರತ:20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ170 (ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ 68, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ 36, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ 34,ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಔಟಾಗದೇ 12, ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ 41ಕ್ಕೆ2, ಫಾತೀಮಾ ಸನಾ 33ಕ್ಕೆ2). ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: 17 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 106.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-51-671117317</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>