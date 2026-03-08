<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಕಿವೀಸ್, ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಚುಟುಕು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯು 2007ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. </p><p>2010ರಿಂದ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿದೆಯೋ ಅದೇ ತಂಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. 2024ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. </p><p>ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಸೋತಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದೆ.</p><p>ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವು ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೆ, 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದಿರುವ ‘ಟಾಸ್ ಶಾಪ’ವು ವಿಮೋಚನೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>