<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಣ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 499 ರನ್ ದಾಖಲಾದವು.</p>.<p>ಈ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ (49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್) ಭಾರತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 105 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತು. 22 ವರ್ಷದ ಜೇಕಬ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಂತಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.</p>.<p>34 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ನಿಂತು ನೋಡುವಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದವು. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ಸೆಣೆಸಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮೆರೆದರು. ಭಾರತದ 7 ರನ್ಗಳ ಜಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಣಿಕೆಯೂ ಅಮೋಘವಾದುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ; ಅವರು ಐದನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದ ರೀತಿ ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತು. ಕವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು ಸುಮಾರು 24 ಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಡೀಪ್ನತ್ತ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಡೈವ್ ಮಾಡಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅಮೋಘ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರೂಕ್ ಔಟಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. </p>.<p>ಆದರೆ ಅಕ್ಷರ್ ಅವರು 14ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಹಸವು ‘ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್’ ಆಗಿತ್ತು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಎಸೆತವನ್ನು ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಡೀಪ್ ಕವರ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಎಡಬದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿದ ಅವರು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಬಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಓಟದ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಬೌಂಡರಿಗೆರೆಯತ್ತ ನುಗ್ಗಿದರು. ಆದರೆ ಗೆರೆ ಮೆಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಂ ದುಬೆಯತ್ತ ಚೆಂಡು ಚೆಲ್ಲಿದರು. ದುಬೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದರು. ಜೇಕಬ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರು 77 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ ಅಕ್ಷರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿಯ ಮೂಲಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದರು. 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ35 ರನ್ ನೀಡಿದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್ ನೀಡಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವು ತಿಳಿಯುವುದು ಆತನ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲವೇ? </p>.<p>ಅಕ್ಷರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. 2024ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎದುರು ಭಾರತ ಜಯಗಳಿಸಲು ಅಕ್ಷರ್ ಅವರ ಕಾಣಕೆ (47; 31ಎ) ಕಾಣಿಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರ್ ಅವರನ್ನು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗಲೇ ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ತಂಡವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರ್ಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೂಪರ್ 8ರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯವು ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ಷರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತವರಿನಂಗಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಭಾರತ ತಂಡ ಸೋತಿತು. </p>.<p>ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಟು ವಿಕೆಟ್ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಅವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಚುರುಕು. ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ಥ್ರೋ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರು. ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರಿಗಿರುವ ತಾರಾವರ್ಚಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಒಲಿದಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>