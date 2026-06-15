<p>ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ (ಎಪಿ): ಶೆಮೇನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ನಡೆದ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಂಡೀಸ್ ವನಿತೆಯರು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ವಿಂಡೀಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 162 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ತಂಡವು 19.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 163 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಹೇಯಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ (48; 37ಎ) ಮತ್ತು ಶೆಮೇನ್ (ಔಟಾಗದೇ90; 62ಎ, 4X7, 6X3) ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ162 (ಇಸಾಬೆಲಾ ಗೇಝ್ 39, ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ 22, ಬ್ರೂಕ್ ಹಾಲಿಡೇ 40, ಮ್ಯಾಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಔಟಾಗದೇ 35, ಅಲಿಯಾ ಅಲೈನ್ 27ಕ್ಕೆ4) ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್: 19.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕೆ163 (ಹೈಯಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ 48, ಶೆಮೇನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಔಟಾಗದೇ 90, ಜೆಸ್ ಕೆರ್ 17ಕ್ಕೆ2)</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-51-544835746</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>