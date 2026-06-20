<p>ಲೀಡ್ಸ್ (ಎಪಿ): ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಏಳು ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಹೆಡಿಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 14 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>154 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಎರಡು ಓವರುಗಳಿದ್ದಾಗ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 132 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಲಿಯಾ ಅಲೆಯ್ನ್ 19ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಂಡೀಸ್ ಕಡೆ ವಾಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್: 20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 153 (ಶೆರ್ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ 36, ಸ್ಟಫಾನಿ ಟೇಲರ್ ಔಟಾಗದೇ 47; ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಫ್ರೇಸರ್ 34ಕ್ಕೆ2); ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್: 20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 146 (ಡಾರ್ಸಿ ಕಾರ್ಟರ್ 59, ಏಲ್ಸಾ ಲಿಸ್ಟರ್ 33; ಆಲಿಯಾ ಅಲೆಯ್ನ್ 11ಕ್ಕೆ3, ಹೇಯ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ 19ಕ್ಕೆ3).</p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ: ಸ್ಟಫಾನಿ ಟೇಲರ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-51-878640838</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>